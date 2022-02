Olimpiadi 2022 | gare in programma venerdì 11 febbraio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –di Pechino, leindomani –11– ai Giochi invernali: Ore 2.05, Curling: sessione 3 round robin maschile; Ore 2.30, Skeleton: prima manche femminile; Ore 4.00, Skeleton: seconda manche femminile; Ore 4.00, Sci alpino: superG femminile; Ore 7.10, Bob: prove 3 e 4 bob a 2 maschile; Ore 8.00, Sci di fondo: 15 km tc maschile; Ore 9.00, Speed Skating, 10.000 metri maschile; Ore 10.00, Biathlon, 7,5 km sprint femminile; Ore 10.10, Bob: prove 3 e 4 monobob femminile; Ore 10.45, Salto con gli sci: trial round per qualificazione trampolino grande individuale maschile; Ore 12.00, Short Track: quarti di finale 1000 metri femminili; Ore 12.00, Salto con gli sci: qualification round trampolino grande ...

Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - L'Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro! - Lacrime e polemiche nella competizione a squadre miste del salto con gli sci...

...ha ottenuto una storica medaglia di bronzo nell'SBX maschile ai Giochi Olimpici di Pechino. L'... ottiene il coronamento di una carriera regalando all'Italia l'ottava medaglia allecinesi.Storica medaglia nello snowboardcross maschile, la prima dell'Italia nella specialità introdotta ai Giochi 2006. Omar Visintin è di bronzo alledi Pechino nell'impianto avveniristico di Zhangjiakou. Un risultato cercato e voluto con la testardaggine di chi non molla mai. A 32 anni ha disputato una finale da favola. Partito indietro, ...E prova il quadruplo axel, non andando troppo lontano dal completarlo. Pattinaggio di figura. Olimpiadi invernali - Hanyu manca il quadruplo axel e chiude quarto: la sua gara. Yuzuru Hanyu doveva ...E prova il quadruplo axel, non andando troppo lontano dal completarlo. Pattinaggio di figura. Olimpiadi invernali - Hanyu manca il quadruplo axel e chiude quarto: la sua gara. Yuzuru Hanyu doveva ...