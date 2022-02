“Non è morto, ma se è morto lo hanno ammazzato”: come i no vax hanno preso le voci su Luc Montagnier (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le voci su Luc Montagnier morto si sono fatte sempre più incessanti nelle giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio. Una testata francese, France Soir, ha riportato la notizia. Prima tramite un tweet, poi attraverso un articolo in cui si dà conferma del decesso all’ospedale americano di Neuilly-sur-Sein. Poi altre voci di medici e colleghi che lo hanno affiancato nel corso dei suoi lunghi anni di lavoro. Sta di fatto che sui social sono immediatamente montati i complotti e le teorie della cospirazione da parte dei no vax. Ha stato la spectre. Con #Montagnier scompare anche il congiuntivo. #novax #tso pic.twitter.com/ctDuXyz80H — Fabrizio Colarieti (@fcolarieti) February 9, 2022 Montagnier morto, dalle ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lesu Lucsi sono fatte sempre più incessanti nelle giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio. Una testata francese, France Soir, ha riportato la notizia. Prima tramite un tweet, poi attraverso un articolo in cui si dà conferma del decesso all’ospedale americano di Neuilly-sur-Sein. Poi altredi medici e colleghi che loaffiancato nel corso dei suoi lunghi anni di lavoro. Sta di fatto che sui social sono immediatamente montati i complotti e le teorie della cospirazione da parte dei no vax. Ha stato la spectre. Con #scompare anche il congiuntivo. #novax #tso pic.twitter.com/ctDuXyz80H — Fabrizio Colarieti (@fcolarieti) February 9, 2022, dalle ...

