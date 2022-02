Milan-Lazio | Leao | “Vogliamo vincere la Coppa” Maignan | “Sto bene qui”

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - sportface2016 : #Salvini: 'Derby in #CoppaItalia? Il #Milan ha già vinto quello vero, possiamo anche far vincere la #Lazio stasera'… - FianteAlighieri : @liamessence Post Milan Lazio ci sta - FornaraGabry : RT @FredenSander: Ultime 10 partite: #Inter 4 gol subiti #Juventus 5 gol subiti #Napoli 6 gol subiti #Milan 7 gol subiti #Torino 9 gol subi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Lazio

In 4 occasioni infatti i nerazzurri sono tornati a casa senza aver raccolto nemmeno un punto: due volte contro il Real Madrid, contro lae, appunto, contro il. In tutte queste circostanze ...Le pagelle di4 - 0Reina 5 " Ha recitato il ruolo della bella statuina. Hysaj 4 " A Milano ha dimostrato che non sa fare il fuorigioco. Il suo errore su Leao ha spinato la strada ...La Lazio saluta la Coppa Italia e lo fa dopo una sonorissima sconfitta contro il Milan. Al 61’ dentro Lazzari per Hysaj, mentre nel Milan dentro Rebic e Saelamaekers. (La Lazio Siamo Noi) Leggi anche: ...A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Krunic, Bakayoko, Lazetic. Allenatore: Pioli. QUI le pagelle del Milan LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj (16' st Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; ...