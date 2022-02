Marco Serra torna in campo: sarà arbitro in Perugia-Frosinone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo l’errore che ha deciso la partita di Serie A tra Milan e Spezia lo scorso 17 gennaio, Marco Serra torna in campo. Il 39enne sarà infatti il direttore di gara di Perugia-Frosinone, match valido per la 22esima giornata della Serie B 2021/2022 in programma sabato 12 febbraio alle ore 16.15 allo Stadio Renato Curi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo l’errore che ha deciso la partita di Serie A tra Milan e Spezia lo scorso 17 gennaio,in. Il 39enneinfatti il direttore di gara di, match valido per la 22esima giornata della Serie B 2021/2022 in programma sabato 12 febbraio alle ore 16.15 allo Stadio Renato Curi. SportFace.

