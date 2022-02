M5s, Lega e Forza Italia contro la riforma del Csm di Cartabia: “Se un magistrato entra in politica non deve più tornare a vestire la toga” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Era difficile mettere d’accordo i 5 stelle, la Lega e Forza Italia. Quasi tutta la maggioranza di governo, infatti, si è rivoltata contro l’ultima versione della riforma del Csm. A scatenare i partiti è la norma sulle cosiddette “porte girevoli”, cioè il divieto per i magistrati che entrano in politica di tornare poi indietro a vestire la toga. Una norma che trovava tutti d’accordo. Soprattutto i 5 stelle, che due giorni fa – come gli altri partiti – erano stati convocati dalla ministra per discutere della riforma su Palazzo dei Marescialli. Sulle porte girevoli, facevano sapere gli esponenti M5s, la guardasigilli aveva garantito di voler lasciare l’impianto della riforma di Alfonso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Era difficile mettere d’accordo i 5 stelle, la. Quasi tutta la maggioranza di governo, infatti, si è rivoltatal’ultima versione delladel Csm. A scatenare i partiti è la norma sulle cosiddette “porte girevoli”, cioè il divieto per i magistrati cheno indipoi indietro ala. Una norma che trovava tutti d’accordo. Soprattutto i 5 stelle, che due giorni fa – come gli altri partiti – erano stati convocati dalla ministra per discutere dellasu Palazzo dei Marescialli. Sulle porte girevoli, facevano sapere gli esponenti M5s, la guardasigilli aveva garantito di voler lasciare l’impianto delladi Alfonso ...

