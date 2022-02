LIVE Snowboardcross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: miglior tempo in qualifica del canadese Grondin, sesto Omar Visintin (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.05: Tra pochissimo si terrà la Run 2 con gli ultimi sedici atleti della 1 per stabilire le posizioni complete. 5.05: Dovranno partecipare alla Run 2, invece Tommaso Leoni (23°) e Filippo Ferrari (31°). 5.03: Buon sesto posto per Omar Visintin (1’17”68), mentre Lorenzo Sommariva è nono (1’17”98). 5.01: Si è chiusa la Run 1 delle qualifiche. Abbiamo i primi sedici classifica. Il tempo migliore è stato del canadese Eliot Grondin con 1’16”29 davanti agli austriaci Julian Lueftner, Jakob Dusek ed Alessandro Haemmerle. 4.56: Ultimo tempo per Filippo Ferrari, che chiude lontanissimo. 1’24”77 ad oltre otto secondi da Grondin. 4.54: Tocca a Filippo Ferrari, quarto ed ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.05: Tra pochissimo si terrà la Run 2 con gli ultimi sedici atleti della 1 per stabilire le posizioni complete. 5.05: Dovranno partecipare alla Run 2, invece Tommaso Leoni (23°) e Filippo Ferrari (31°). 5.03: Buonposto per(1’17”68), mentre Lorenzo Sommariva è nono (1’17”98). 5.01: Si è chiusa la Run 1 delle qualifiche. Abbiamo i primi sedici classifica. Ile è stato delEliotcon 1’16”29 davanti agli austriaci Julian Lueftner, Jakob Dusek ed Alessandro Haemmerle. 4.56: Ultimoper Filippo Ferrari, che chiude lontanissimo. 1’24”77 ad oltre otto secondi da. 4.54: Tocca a Filippo Ferrari, quarto ed ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Snowboardcross maschile ?? Si chiude la prima run di qualificazione. Miglior tempo per Grondin… - zazoomblog : LIVE – Snowboardcross maschile Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Snowboardcross #maschile #Pechino - sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Snowboardcross maschile ?? Dopo 16 atleti, il miglior tempo di qualificazione è di Grondin ????.… - sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Snowboardcross maschile ?? Dopo i primi dieci atleti, il miglior tempo di qualificazione è di… - sportface2016 : ?? #Live #Snowboard - Snowboardcross maschile ?? Tutto pronto al Genting Snow Park P&X Stadium per la gara maschile… -