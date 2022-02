LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia lo slalom, austriaci favoriti (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.09 Sulla carta si profila una corsa a tre per l’oro tra Strolz, Schwarz e Murisier. Difficile che possa rientrare il francese Pinturault, staccato 1?17 da Strolz: ha bisogno di un miracolo. Lo stesso discorso vale per Kilde, Crawford e Seger: devono superarsi per rimanere davanti agli specialisti dello slalom. 7.06 Per l’Italia è in gara il solo Christof Innerhofer, settimo dopo la discesa a 1?07 da Kilde. Speranze di medaglia nulle, perché l’azzurro in slalom fa tanta fatica. L’obiettivo è arrivare al traguardo. 7.00 Lo slalomista messo meglio è Johannes Strolz, vincitore ad Adelboden. Potrebbe emulare suo padre Hubert Strolz, che vinse l’oro in questa specialità a Calgary 1988, la prima edizione che assegnò il titolo della Combinata. Ironia ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.09 Sulla carta si profila una corsa a tre per l’oro tra Strolz, Schwarz e Murisier. Difficile che possa rientrare il francese Pinturault, staccato 1?17 da Strolz: ha bisogno di un miracolo. Lo stesso discorso vale per Kilde, Crawford e Seger: devono superarsi per rimanere davanti agli specialisti dello. 7.06 Per l’Italia è in gara il solo Christof Innerhofer, settimo dopo la discesa a 1?07 da Kilde. Speranze di medaglia nulle, perché l’azzurro infa tanta fatica. L’obiettivo è arrivare al traguardo. 7.00 Loista messo meglio è Johannes Strolz, vincitore ad Adelboden. Potrebbe emulare suo padre Hubert Strolz, che vinse l’oro in questa specialità a Calgary 1988, la prima edizione che assegnò il titolo della. Ironia ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa bene Strolz e Schwarz. Pinturault delude -… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 10km femminile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #femminile #fondo: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa bene Strolz e Schwarz. Pinturault delude -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pinturault favorito occhio a Meillard e Schwarz. Innerhofer un… - sportface2016 : ?? #Live #AlpineSkiing #SciAlpino - Discesa libera maschile valida per la super-combinata Terribile caduta per lo s… -