LIVE Olimpia Milano-Baskonia 75-53, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: Armani in controllo a cinque minuti dal termine (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-56 Ancora Biligha sull’assist di Delaney. 79-56 Biligha trova i primi due punti della sua partita. 77-56 Dentro il libero aggiuntivo dell’ex Bayern e Memphis. 77-55 Baldwin trova il canestro con il fallo di Hines. 77-53 Penetrazione di Delaney che si appoggia al vetro. 4’49” al termine. 75-53 Alec Peters da tre. 75-50 TRIPLA DI DANIELS! 72-50 Giedraitis in avvicinamento. 72-48 SCHIACCIATA A DUE MANI DI MELLI! Su assist di Hines dopo due rimbalzi di quest’ultimo. Parziale aperto di 12-0 Olimpia. Time out Baskonia. 70-48 TRIPLA DI HALL! 7’41” da giocare, 2-0 i falli. Fallo in attacco di Delaney, Baskonia recupera il possesso con 8’34” da giocare prima della sirena definitiva. 67-48 Hall realizza il libero con l’ausilio del ferro. Fallo tecnico ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-56 Ancora Biligha sull’assist di Delaney. 79-56 Biligha trova i primi due punti della sua partita. 77-56 Dentro il libero aggiuntivo dell’ex Bayern e Memphis. 77-55 Baldwin trova il canestro con il fallo di Hines. 77-53 Penetrazione di Delaney che si appoggia al vetro. 4’49” al. 75-53 Alec Peters da tre. 75-50 TRIPLA DI DANIELS! 72-50 Giedraitis in avvicinamento. 72-48 SCHIACCIATA A DUE MANI DI MELLI! Su assist di Hines dopo due rimbalzi di quest’ultimo. Parziale aperto di 12-0. Time out. 70-48 TRIPLA DI HALL! 7’41” da giocare, 2-0 i falli. Fallo in attacco di Delaney,recupera il possesso con 8’34” da giocare prima della sirena definitiva. 67-48 Hall realizza il libero con l’ausilio del ferro. Fallo tecnico ...

