La verità negata sulle Foibe sanguina ancora

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di febbraio 2018 del mensile Il Primato Nazionale Rimozione. Fino a una quindicina d'anni fa il correttore automatico di MS Word cambiava «Foibe» con «fobie». Sui libri scolastici di storia era già tanto sentir parlare delle perdite territoriali dell'Italia nel dopoguerra. Sul famoso Garzantino, l'atlante storico che ha cresciuto generazioni di studenti, si accenna a malapena all'espulsione di generiche minoranze italiane «dalla Jugoslavia». sulle enciclopedie e nei dizionari, al termine «foiba» si parlava solo ed esclusivamente di geologia. Rimozione. Totale. Una rimozione che espelleva dal «consesso civile» qualunque accenno alla perdita delle terre orientali d'Italia, all'espulsione dalla Jugoslavia di 350 mila istriani, fiumani e dalmati e all'eliminazione di migliaia di essi, durante la guerra e ...

