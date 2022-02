In Emilia tanta paura per le scosse di terremoto ma nessun danno (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - nessun danno significativo a persone o strutture. Le scosse di terremoto che ieri sera hanno interessato l'Emilia, con epicentro nel Reggiano, sulla base delle prime e tempestive verifiche durante l'intera nottata non hanno avuto conseguenze. L'effetto più grosso è stata la paura, acutizzata anche da alcuni piccoli movimenti tellurici notturni, in un territorio già colpito dal grave terremoto di dieci anni fa e, in particolare a Correggio, anche nel 1996. L'Agenzia regionale di Protezione civile "è in costante contatto con i coordinamenti dei Vigili del fuoco, le Prefetture di riferimento e le strutture sanitarie", rende noto l'ente regionale. "Stamattina presto sono state fatte verifiche sugli edifici scolastici, da parte di Province e Comuni; verifiche anche ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI -significativo a persone o strutture. Lediche ieri sera hanno interessato l', con epicentro nel Reggiano, sulla base delle prime e tempestive verifiche durante l'intera nottata non hanno avuto conseguenze. L'effetto più grosso è stata la, acutizzata anche da alcuni piccoli movimenti tellurici notturni, in un territorio già colpito dal gravedi dieci anni fa e, in particolare a Correggio, anche nel 1996. L'Agenzia regionale di Protezione civile "è in costante contatto con i coordinamenti dei Vigili del fuoco, le Prefetture di riferimento e le strutture sanitarie", rende noto l'ente regionale. "Stamattina presto sono state fatte verifiche sugli edifici scolastici, da parte di Province e Comuni; verifiche anche ...

