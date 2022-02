Il Paradiso delle signore trama 11 febbraio: Flora deve deporre, Veronica prende una decisione su Gemma (Di giovedì 10 febbraio 2022) La trama della puntata dell’11 febbraio del Paradiso delle signore rivela che per Flora sarà un giorno molto importante. La donna dovrà andare a fare la sua deposizione in questura e da questo evento potrebbe dipendere tutto il futuro di Adelaide. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore farà una proposta per acquistare L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladella puntata dell’11delrivela che persarà un giorno molto importante. La donna dovrà andare a fare la sua deposizione in questura e da questo evento potrebbe dipendere tutto il futuro di Adelaide. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore farà una proposta per acquistare L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

quarta1997 : RT @AuroraTvBanijay: Impegni per San Valentino??? Passalo in compagnia dei protagonisti de Il Paradiso delle signore! Lunedì 14 febbraio ?? L… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore 6 spoiler 15 febbraio: Recalcati stringerà un accordo con Brivio per scrivere la canzone… - vivodicjnema : RT @gleescovers: Io scienze delle merendine. Sempre preparato tutto la mattina dell'esame stesso. Tra un mese mi laureo alla magistrale e… - OnceUponATeddy : RT @AuroraTvBanijay: Impegni per San Valentino??? Passalo in compagnia dei protagonisti de Il Paradiso delle signore! Lunedì 14 febbraio ?? L… - AuroraTvBanijay : Impegni per San Valentino??? Passalo in compagnia dei protagonisti de Il Paradiso delle signore! Lunedì 14 febbraio… -