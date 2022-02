Il ministro Garavaglia: «Un’estate senza Green pass è possibile, a giugno via il certificato verde» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia vuole Un’estate senza Green pass. E promette che a giugno la Certificazione verde Covid-19 andrà in soffitta. Garavaglia parla oggi in un’intervista al Messaggero nella quale illustra i sostegni per il suo settore. Poi va al punto: «Bisogna seguire l’esempio della Francia, che già ad aprile potrebbe revocare il Green pass. Il Covid è ai titoli di coda, la situazione sta tornando sotto controllo. La curva dei contagi è in rapida discesa e a breve potremo togliere le restrizioni che ostacolano la ripartenza del settore dell’accoglienza». Il ministro ricorda il precedente del 2021: «La scorsa estate, con la campagna vaccinale ancora agli inizi, ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildel Turismo Massimovuole. E promette che ala CertificazioneCovid-19 andrà in soffitta.parla oggi in un’intervista al Messaggero nella quale illustra i sostegni per il suo settore. Poi va al punto: «Bisogna seguire l’esempio della Francia, che già ad aprile potrebbe revocare il. Il Covid è ai titoli di coda, la situazione sta tornando sotto controllo. La curva dei contagi è in rapida discesa e a breve potremo togliere le restrizioni che ostacolano la ripartenza del settore dell’accoglienza». Ilricorda il precedente del 2021: «La scorsa estate, con la campagna vaccinale ancora agli inizi, ...

