Il Brasile di Bolsonaro contro l'ambiente: approvata una legge che allenta i divieti sui pesticidi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fascisti e nemici dell'ambiente sono spesso sinonimi: Jair Bolsonaro non fa eccezione. La Camera dei deputati i brasiliana ha approvato un disegno di legge che allenta le regole per la certificazione ...

