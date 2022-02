Grillo dopo il faccia a faccia con Conte | «Il M5s è tornato» Pronto il ricorso contro la sospensione dei vertici

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata di incontri a Roma per Beppe, nel tentativo di risolvere lo stallo nel M5s e provare a mettere tutti d’accordola sospensiva del tribunale di Napoli che, di fatto, ha azzerato idel Movimento. Un provvedimento che arrivasettimane di fuoco per l’elezione del presidente della Repubblica che hanno esasperato gli animi dei grillini, con Giuseppesempre più distante da Luigi Di Maio. L’obiettivo di– che oggi ha fatto la spola tra studi legali e l’Hotel Parco dei Principi per incontrare l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, il ministro degli Esteri e l’ex premier – è quello di trovare un punto di caduta che soddisfi tutti. Al termine dell’incon, uscendo dallo studio del notaio Luca Amato a ...

Giornata di incontri a Roma per Beppe, nel tentativo di risolvere lo stallo nel M5s e provare a mettere tutti d'accordola sospensiva del tribunale di Napoli che, di fatto, ha azzerato i vertici del Movimento. Un ...: 'Ripristinato il sistema immunitario del Movimento' leggi anche Caos M5S,: "Situazione complicata, ma sentenze si rispettano" 'Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare ...Beppe Grillo e Giuseppe Conte si sono parlati per ... districare il nodo politico-legale in cui si trovano i pentastellati dopo l’ordinanza di Napoli. M5s, dissidi intestini: Grillo fa il ...E Beppe Grillo è disposto a lasciargli giocare quest ... a Roma per cercare la via più rapida per rilanciare il partito dopo uno scossone che ne ha messo in discussione il futuro, possibilmente ...