Al grido di "libertà e resistenza" un "freedom convoy" (Convoglio della libertà) formato da circa 70 determinate famiglie, si prepara a partire da un parcheggio alla periferia di Brest, nel nord della Francia.

Ultime Notizie dalla rete : Francia partenza Francia, la partenza da Brest del "Convoglio della libertà" Convogli di mezzi da tutta la Francia sono attesi per venerdì a Parigi e c'è il rischio di tensioni paragonabili alle violenti proteste dei gilet gialli che hanno scosso il paese nel 2018. 10 ...

Allentamento delle misure restrittive per i viaggi in Europa ... Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (...30 giugno 2022 delle misure di prevenzione anti Covid - 19 (tampone negativo all'imbarco in partenza e ...

Francia, la partenza da Brest del "Convoglio della libertà" askanews Francia, la partenza da Brest del "Convoglio della libertà" "Sì, tutte le strade verso Parigi, anche se è vietato, ce la faremo - spiega a France Presse Olivier, residente bretone e partecipante al convoglio - ma noi ci andremo, siamo determinati ...

Convogli in partenza, Marine Le Pen dà una pacca sulla spalla ai manifestanti Altre due partenze di convogli erano previste da Strasburgo e Chaubourg, ma non sono pervenute notizie a riguardo. Secondo France-3 dalla regione del Grand-Est si dovrebbe partire venerdì. Sulla ...

