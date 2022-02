Elodie bacia un altro dopo l’addio a Marracash Solo pochi giorni fa | diceva | “Voglio stare da sola”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elodie bacia

Nel marzo del 2019 su Chi viene pubblicata una foto con protagonista il cantante mentreun ... In seguito, a Mahmood è stato attribuito un flirt con Dardust e persino uno con. A marzo 2020 ......si vocifera di una relazione trae Davide Rossi, rumors che troverebbero conferma non tanto da un'ufficializzazione dei due quanto da una foto che paparazza l'ex di Marracash mentreil ...I fan ci avevano sperato che Elodie fosse tornata single. Dopo le foto rubate a novembre della cantante con Davide Rossi, la vacanza alle Maldive con la sola sorella aveva ...Elodie e Marracash non sono solo due artisti dal grandissimo ... Anzitutto, i due sono stati fotografati all’aeroporto di Milano Linate in macchina insieme, dove si sono baciati appassionatamente. Ma ...