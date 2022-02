Douglas Costa | UFFICIALE il trasferimento ai Galaxy! I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) sulla nuova avventura del brasilianoriparte dalla Major League Soccer. Èil suoai Los Angeles Galaxy. L’esterno brasiliano è ancora di proprietà della Juventus. The #LAGalaxy acquire Brazilian midfielder @as a Designated Player ??— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2022 COMUNICATO – «I LA Galaxy acquisiscono il centrocampistain prestito di sei mesi dal Gremio come giocatore designato. Dopo la conclusione del suo prestito,firmerà un contratto di un anno e mezzo fino alla fine della stagione regolare della MLS 2023 il 10 febbraio 2022». L'articolo proviene da Calcio News 24.