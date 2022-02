David Rossi, il pm Nastasi: «Non risposi alla chiamata al cellulare, nessuno voleva insabbiare il caso» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il sostituto procuratore di Firenze, Antonino Nastasi – sentito oggi 10 febbraio dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio – ha fornito la sua versione dei fatti di quella sera. Nastasi si è occupato dell’inchiesta sulla banca ma anche della morte di Rossi. Uno dei primi punti che il pm ha tenuto a chiarire è stato quello relativo alla telefonata ricevuta sul telefono di Rossi: dall’altra parte della cornetta c’era Daniela Santanchè. A quella telefonata nessuno ha mai risposto. «Non ho preso il telefono, non ho mai risposto», si è difeso lui. In una ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il sostituto procuratore di Firenze, Antonino– sentito oggi 10 febbraio dcommissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dfinestra del suo ufficio – ha fornito la sua versione dei fatti di quella sera.si è occupato dell’inchiesta sulla banca ma anche della morte di. Uno dei primi punti che il pm ha tenuto a chiarire è stato quello relativotelefonata ricevuta sul telefono di: dall’altra parte della cornetta c’era Daniela Santanchè. A quella telefonataha mai risposto. «Non ho preso il telefono, non ho mai risposto», si è difeso lui. In una ...

