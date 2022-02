Curling | Olimpiadi Pechino 2022 | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ie ledel torneo dialleinvernali di. Sarà il National Aquatics Center ad ospitare i match dei tornei olimpici di, che in tutto saranno tre (maschile, femminile, doppio misto) e prenderanno il via il 2 febbraio, due giorni prima della cerimonia di apertura, per poi concludersi il 20 febbraio con le ultime finali. Le squadre si sfideranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta). Le migliori quattro della classifica accedono poi alle semifinali e poi agli eventi da medaglia. Di seguito tutti ie le. IL CALENDARIO DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI TORNEO DOPPIO MISTO – ...