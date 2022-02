Covid in Campania: 7.362 nuovi casi e 20 morti, 80 pazienti in intensiva (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 7.362 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 56.503 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,02%, esattamente un punto in più del 12,02 del bollettino di ieri. Le nuove... Leggi su ilmattino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 7.362 ipositivi alin, su 56.503 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,02%, esattamente un punto in più del 12,02 del bollettino di ieri. Le nuove...

