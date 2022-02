Centrodestra | Crosetto | ' Meloni deve andare oltre il partito | così sarà leader'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Adesso è il momento di ritrovare le motivazioni politiche dello stare insieme, non basta avere un contenitore". Lo dice Guidoal 'Messaggero' parlando del. "Giorgia si può giocare la partita dellaship, che è tutta personale e che va anche al di sopra di Fratelli d'Italia", dice ancoraparlando dellae aggiungendo: "Per diventare un, bisogna astrarsi dal proprioe dal consenso intorno alche si è fondato. Bisogna essere al di sopra, per unire altri pezzi e superare il 51% dei voti". La"per anni ha lottato per creare undal nulla, accreditarlo in Italia e all'estero. Ora che ci è riuscita, è l'unica ...