Barù come Ruggero De Ceglie? Il web si scatena e partono i meme (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barù come Ruggero De Ceglie? Guardate che cosa ha fatto il gieffino. Il suo gesto ha ricordato inevitabilmente il personaggio di Mandelli Al Grande Fratello Vip succede di tutto. Ancora una volta sono sempre più protagonisti Barù e Jessica Selassiè, la coppia annunciata e mai sbocciata di questa edizione. Eppure, i segnali ci sono tutti. E anche nelle ultime ore Leggi su youmovies (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.De? Guardate che cosa ha fatto il gieffino. Il suo gesto ha ricordato inevitabilmente il personaggio di Mandelli Al Grande Fratello Vip succede di tutto. Ancora una volta sono sempre più protagonistie Jessica Selassiè, la coppia annunciata e mai sbocciata di questa edizione. Eppure, i segnali ci sono tutti. E anche nelle ultime ore

Ultime Notizie dalla rete : Barù come Sophie Codegoni attacca Kabir 'Grande stratega'/ 'Non siamo in un resort!' ... essendo un uomo così saggio, non mi aspetto che se la prenda per alcune cose come le Nomination" , ... 'Grandissimo stratega' A prendere le difese di Kabir ci ha pensato Barù: "Lui non si aspetta ...

GF Vip news, il ritorno di Alex Belli mette in pericolo la prosecuzione del reality Il "teatrino" di Alex Belli ha ormai stancato anche altre concorrenti come Jessica Selassiè, ...Alex Belli mentre altri credono che l'attore si ritroverà a litigare con Alessandro Basciano e Barù . ...

