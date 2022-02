Auto non si ferma sulle strisce, poliziotta salva uno studente per un soffio | Video (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una poliziotta americana, Annette Goodyear, ha salvato la vita ad una studentessa, evitando che venisse investita da un'Auto in corsa. L'incidente è avvenuto nei pressi una scuola media nel Maryland (USA). Il filmato pubblicato sui social mostra l'eroico salvataggio dell'agente che, rendendosi conto che l'Auto non si sarebbe fermata sulle strisce, trascina per un braccio la ragazza evitando il peggio. La poliziotta è stata colpita dall’Auto ma fortunatamente non ha riportato ferite. Guarda tutti i Video Dervio, ubriaco si sdraia sull'asfalto e poi si schianta in Auto Video Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio, un uomo visibilmente ... Leggi su panorama (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unaamericana, Annette Goodyear, hato la vita ad unassa, evitando che venisse investita da un'in corsa. L'incidente è avvenuto nei pressi una scuola media nel Maryland (USA). Il filmato pubblicato sui social mostra l'eroicotaggio dell'agente che, rendendosi conto che l'non si sarebbeta, trascina per un braccio la ragazza evitando il peggio. Laè stata colpita dall’ma fortunatamente non ha riportato ferite. Guarda tutti iDervio, ubriaco si sdraia sull'asfalto e poi si schianta inNella notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio, un uomo visibilmente ...

