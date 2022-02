A proposito dei Maneskin: Jovanotti spiega perché li apprezza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Jovanotti è stato intervistato da La Stampa, e ne ha approfittato per dire la sua riguardo ai Maneskin, il gruppo italiano che sta conquistando il mondo. Gli piace il fatto che siano giovani e fieri di ciò che fanno, ispirati ad andare avanti dall’amore per la musica, non per farsi vedere in giro “con le scarpe fiche”. Hanno fatto qualcosa che era difficile immaginare, tranne per qualcuno: loro. E continua, “Guardandoli nelle prime performance vedi che ci credono, che gli piace, che sono devoti a quello che fanno. Non sono lì per farsi vedere con l’aereo privato o le scarpe fiche, sono lì perché amano la musica. E la verità è più forte di tutto. Se sei autentico, sfondi“. Lorenzo Jovanotti è colpito dai ragazzi, che a detta sua riescono sempre a coinvolgere un pubblico che va oltre i loro coetanei, riuscendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)è stato intervistato da La Stampa, e ne ha approfittato per dire la sua riguardo ai, il gruppo italiano che sta conquistando il mondo. Gli piace il fatto che siano giovani e fieri di ciò che fanno, ispirati ad andare avanti dall’amore per la musica, non per farsi vedere in giro “con le scarpe fiche”. Hanno fatto qualcosa che era difficile immaginare, tranne per qualcuno: loro. E continua, “Guardandoli nelle prime performance vedi che ci credono, che gli piace, che sono devoti a quello che fanno. Non sono lì per farsi vedere con l’aereo privato o le scarpe fiche, sono lìamano la musica. E la verità è più forte di tutto. Se sei autentico, sfondi“. Lorenzoè colpito dai ragazzi, che a detta sua riescono sempre a coinvolgere un pubblico che va oltre i loro coetanei, riuscendo ...

Advertising

EnricoAncillott : RT @Inserandipity: A proposito di informazione corretta e non disinformazione : è stato detto con chiarezza che le vittime Istriane delle f… - CarmelinaSimeo2 : RT @Inserandipity: A proposito di informazione corretta e non disinformazione : è stato detto con chiarezza che le vittime Istriane delle f… - FrancoisBranca1 : RT @Inserandipity: A proposito di informazione corretta e non disinformazione : è stato detto con chiarezza che le vittime Istriane delle f… - AltraLely : RT @Inserandipity: A proposito di informazione corretta e non disinformazione : è stato detto con chiarezza che le vittime Istriane delle f… - aspettaaspetta : RT @Inserandipity: A proposito di informazione corretta e non disinformazione : è stato detto con chiarezza che le vittime Istriane delle f… -

Ultime Notizie dalla rete : proposito dei I consumatori influenzano l'evoluzione dell'eCommerce ... attraverso video, recensioni dei prodotti e possibilità di acquisti senza intermediari , i social media saranno il trend non solo del 2022 ma anche degli anni a seguire. A tal proposito ciò che si ...

Yamaha Motor Italia riconferma Blossom per la strategia e la creazione di contenuti sui social ... sia a livello organico che paid e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Anche attraverso ... A questo proposito, Blossom con Yamaha ha puntato a dare un'anima e un volto ai diversi modelli di ...

A proposito dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale OrvietoNews.it Pronostici Lecce-Benevento e partite della 22a giornata di Serie B All’andata, vittoria per 2-0 da parte dei grigiorossi, che non battevano il Cittadella dall’aprile del 2019 (2 sconfitte e 2 pareggi nel frattempo). A proposito del Monza, i brianzoli sono attesi dall ...

GF Vip Soleil, Raffaella Mennoia: “Machiavellica, vi racconto il suo provino” Raffaella Mennoia, autrice di tutti i programmi di Maria De Filippi, ha parlato ai microfoni di OGGI a proposito dei primi passi mossi da Soleil Sorge nel mondo dello spettacolo. La 47enne è stata ...

... attraverso video, recensioniprodotti e possibilità di acquisti senza intermediari , i social media saranno il trend non solo del 2022 ma anche degli anni a seguire. A talciò che si ...... sia a livello organico che paid e siamo molto soddisfattirisultati ottenuti. Anche attraverso ... A questo, Blossom con Yamaha ha puntato a dare un'anima e un volto ai diversi modelli di ...All’andata, vittoria per 2-0 da parte dei grigiorossi, che non battevano il Cittadella dall’aprile del 2019 (2 sconfitte e 2 pareggi nel frattempo). A proposito del Monza, i brianzoli sono attesi dall ...Raffaella Mennoia, autrice di tutti i programmi di Maria De Filippi, ha parlato ai microfoni di OGGI a proposito dei primi passi mossi da Soleil Sorge nel mondo dello spettacolo. La 47enne è stata ...