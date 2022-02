West Ham | ancora polemiche sul maltrattamento degli animali da parte di Zouma

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continuano leintorno a Kurt, difensore delHam, reo di aver maltrattato i suoidomestici come si evince dai video circolati in rete. Addirittura ben oltre 80mila persone hanno firmato una petizione online su change.org dove richiedono come il francese venga perseguito penalmente. La petizione recita: “Nel Regno Unito abbiamo leggi contro l’abuso di, leggi che dovrebbero essere applicabili a tutti i ricchi o poveri, famosi o meno!”. La polizia locale ha comunque confermato che sono in corso contatti con la RPSCA, ente di beneficienza per la prevenzione contro le crudeltà nei confronti. SportFace.

Il difensore del West Ham potrebbe essere processato in Francia, il suo paese, per una denuncia presentata nei suoi confronti a Parigi dalla "Fondation 30 Millions d'Amis", il più grande gruppo per i ...