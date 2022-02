Verona, occhi puntati su un polacco (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In Polonia raccontano di un interesse del Verona per Kacper Imiolek, terzino sinistro classe 2003 del Legia Varsavia. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In Polonia raccontano di un interesse delper Kacper Imiolek, terzino sinistro classe 2003 del Legia Varsavia.

Advertising

moraesbabii : RT @darkdreamer90: Sono andata a Verona con la mia compagna,anche lei fan di Day,l ha votata e sempre difesa sui social,ma non è mai stata… - sportli26181512 : Verona, occhi puntati su un polacco: In Polonia raccontano di un interesse del Verona per Kacper Imiolek, terzino s… - carvagabi1 : RT @darkdreamer90: Sono andata a Verona con la mia compagna,anche lei fan di Day,l ha votata e sempre difesa sui social,ma non è mai stata… - loucosnadayane : RT @darkdreamer90: Sono andata a Verona con la mia compagna,anche lei fan di Day,l ha votata e sempre difesa sui social,ma non è mai stata… - GurodNany : RT @darkdreamer90: Sono andata a Verona con la mia compagna,anche lei fan di Day,l ha votata e sempre difesa sui social,ma non è mai stata… -