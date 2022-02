Spider-man: No Way Home escluso dagli Oscar 2022, Jimmy Kimmel: “Don’t look up non è migliore” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli appassionati della Marvel e in particolar modo dell’ultimo film su Spider-Man non sembrano aver preso bene l’assenza del film dalla selezione candidata dall’Academy al Miglior film per i prossimi Premi Oscar. Tra questi ce n’è anche uno molto prestigioso, ovvero il popolare conduttore Jimmy Kimmel che si è lamentato pubblicamente. Spider-man: No Way Home è stato escluso dalla corsa agli Oscar Spider-man: No Way Home è stato escluso dagli Oscar, stiamo parlando della categoria Miglior film, su cui i fan puntavano parecchio sperando così di bissare quanto avvenuto qualche anno fa con Black Panther. Al di là dell’effettiva qualità della pellicola si metteva in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli appassionati della Marvel e in particolar modo dell’ultimo film su-Man non sembrano aver preso bene l’assenza del film dalla selezione candidata dall’Academy al Miglior film per i prossimi Premi. Tra questi ce n’è anche uno molto prestigioso, ovvero il popolare conduttoreche si è lamentato pubblicamente.-man: No Wayè statodalla corsa agli-man: No Wayè stato, stiamo parlando della categoria Miglior film, su cui i fan puntavano parecchio sperando così di bissare quanto avvenuto qualche anno fa con Black Panther. Al di là dell’effettiva qualità della pellicola si metteva in ...

