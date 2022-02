Slittino, nel team relay l’Italia schiererà Andrea Voetter, Leon Felderer e il duo Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Andrea Voetter, Leon Felderer e il duo Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner. Questa sarà la line-up che l’Italia schiererà domani nell’ultima prova del programma dello Slittino per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ovvero il team relay. In teoria la composizione della nostra squadra sarebbe dovuta essere differente, ma il Covid-19 ha scombinato tutti i piani. In origine, infatti, doveva essere Dominik Fischnaller il nome da schierare per il singolo maschile, ma la positività della medaglia di bronzo di questa edizione ha eliminato in toto il cognome Fischnaller dalla lista. Per quale motivo? Suo cugino Kevin, infatti, positivo già da prima del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)e il duo. Questa sarà la line-up chedomani nell’ultima prova del programma delloper quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ovvero il. In teoria la composizione della nostra squadra sarebbe dovuta essere differente, ma il Covid-19 ha scombinato tutti i piani. In origine, infatti, doveva essere Dominik Fischnaller il nome da schierare per il singolo maschile, ma la positività della medaglia di bronzo di questa edizione ha eliminato in toto il cognome Fischnaller dalla lista. Per quale motivo? Suo cugino Kevin, infatti, positivo già da prima del ...

