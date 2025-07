Chelsea PSG LIVE 3-0 | Neves tira per i capelli Cucurella rosso dopo il check del VAR

Al MetLife Stadium, East Rutherford il match valido per la finale del Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita¬†Chelsea PSG, valevole per la finale del¬†Mondiale per Club¬†2025. PRIMO TEMPO Contro ogni pronostico il Chelsea domina il campo, specie grazie a Cole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Chelsea PSG LIVE 3-0: Neves tira per i capelli Cucurella, rosso dopo il check del VAR

In questa notizia si parla di: chelsea - neves - tira - capelli

Chelsea-Paris Saint Germain, il risultato in diretta LIVE.

Romero tira per i capelli Cucurella, la polemica non si placa: "Non ... - Si è discusso per un possibile cartellino rosso per il Cuti per aver tirato i capelli ma l'arbitro e il VAR non l'hanno vista e valutata, lasciando che l'azione continuasse senza problemi. Come scrive fanpage.it

Southampton-Chelsea, Stephens espulso per aver tirato i capelli a ... - Il calciatore del Southampton, nel corso della sfida di Premier League contro il Chelsea ha rimediato un cartellino rosso per aver tirato i capelli a Cucurella. Si legge su gianlucadimarzio.com