Al MetLife Stadium, East Rutherford il match valido per la finale del Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita¬†Chelsea PSG, valevole per la finale del¬†Mondiale per Club¬†2025. PRIMO TEMPO Contro ogni pronostico il Chelsea domina il campo, specie grazie a Cole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chelsea PSG LIVE 3-0: ritmi blandi nella ripresa, i parigini con poca benzina nel serbatoio