Sabatini spiega tribuna Bonazzoli in Salernitana-Spezia: “Non in sintonia con il gruppo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Non è in sintonia col gruppo e ha qualche problema tecnico-tattico, tutte cose che ora come ora non possiamo permetterci. È forte ma deve avere lo spirito giusto. Non vogliamo turbamenti, le esigenze personali non ci interessano”. Così Walter Sabatini, intervenuto a Radio Bussola, ha spiegato la sorprendente esclusione di Federico Bonazzoli in Salernitana-Spezia, sfida salvezza poi terminata 2-2. Il ds dei campani ha aggiunto: “Non voglio criminalizzare un 24enne che può vivere qualche disagio ma, puntualizzare sulle questione tecnico-tattiche, è qualcosa che a febbraio non puoi permetterti“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Non è incole ha qualche problema tecnico-tattico, tutte cose che ora come ora non possiamo permetterci. È forte ma deve avere lo spirito giusto. Non vogliamo turbamenti, le esigenze personali non ci interessano”. Così Walter, intervenuto a Radio Bussola, hato la sorprendente esclusione di Federicoin, sfida salvezza poi terminata 2-2. Il ds dei campani ha aggiunto: “Non voglio criminalizzare un 24enne che può vivere qualche disagio ma, puntualizzare sulle questione tecnico-tattiche, è qualcosa che a febbraio non puoi permetterti“. SportFace.

