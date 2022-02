Russia | Cina e Stati Uniti Un triangolo che passa anche per l’Ucraina

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il pericoloso gioco tra, Nato eper, non deve essere letto esclusivamente come una questione europea, ma globale. Esiste infatti un terzo attore che, sebbene non palesemente implicato nella questione, ha in realtà dei legami fondamentali con due di questi protagonisti: la. Pechino, che ha abbracciato Mosca dopo che questa InsideOver.