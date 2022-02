Pioli: 'Il derby ci ha dato grande fiducia. E per il prossimo saremo pronti...' (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Abbiamo approfittato della vittoria del derby per acquisire ancora più fiducia ed energia. Questa partita l'abbiamo affrontata con attenzione, concentrazione e qualità per tutti i novanta minuti". È ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Abbiamo approfittato della vittoria delper acquisire ancora piùed energia. Questa partita l'abbiamo affrontata con attenzione, concentrazione e qualità per tutti i novanta minuti". È ...

Ultime Notizie dalla rete : Pioli derby Pioli: "Il derby ci ha dato fiducia ed entusiasmo. Su Giroud e Ibra..." ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato al termine della vittoria con Coppa Italia contro la Lazio a San Siro Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Mediaset al termine di Milan - Lazio di Coppa Italia: LA PARTITA ...

Pioli: 'Il derby ci ha dato grande fiducia. E per il prossimo saremo pronti...' È uno Stefano Pioli visibilmente soddisfatto, quello che si presenta ai microfoni di Sportmediaset dopo il 4 - 0 alla Lazio in Coppa Italia. "Il derby in semifinale? Sono sempre partite molto ...

Pioli: "Derby e Lazio, settimana perfetta. Se la chiudiamo primi..." Corriere dello Sport Milan, Stefano Pioli lancia la sfida all'Inter Pioli ne ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquisire fiducia. La squadra ha giocato bene e abbiamo meritato la vittoria - così il tecnico che è ...

Milan-Lazio, che record per gli incassi! dopo il derby, sono più uniti che mai! L’incasso di questa sera, per i quarti di Coppa Italia, è da record. I rossoneri, infatti, hanno totalizzato 442.958,40 euro per un totale di 26.947 spettatori a ...

