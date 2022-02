Pechino 2022, slalom femminile sci alpino oggi in tv: orario e diretta streaming (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Si torna in pista con la seconda prova tecnica dopo il gigante, che ha visto una splendida Federica Brignone conquistare la medaglia d’argento. Saranno tre le azzurre al cancelletto di partenza: Federica Brignone, Lara Della Mea e Anita Gulli. Appuntamento alle ore 3.15 italiane per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 6.45. SEGUI IL LIVE DELLA GARA LA START LIST IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dellodi scialle Olimpiadi invernali di. Si torna in pista con la seconda prova tecnica dopo il gigante, che ha visto una splendida Federica Brignone conquistare la medaglia d’argento. Saranno tre le azzurre al cancelletto di partenza: Federica Brignone, Lara Della Mea e Anita Gulli. Appuntamento alle ore 3.15 italiane per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 6.45. SEGUI IL LIVE DELLA GARA LA START LIST IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport ...

