Ostia | niente più assessorato per la ricercatrice Ilaria Meli | “Collaborazione fumosa”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Falconi ci ha ripensato:piùnel Municipio X per, a cui sarebbero dovute spettare le deleghe alla Legalità, alla Trasparenza, alle Politiche giovanili e alla Cultura (leggi qui). A indicare la figura diuniversitaria, erano stati i Giovani Democratici che, dopo le proteste contro la neonata giunta municipale (leggi qui, qui e qui), avevano così raggiunto un accordo col sindaco di Roma, Roberto Gualtieri., autrice di più di uno studio sull’impatto sociologico della criminalità organizzata sul litorale romano (leggi qui), sarebbe dovuta subentrare a Angela Mastrantoni, pronta a farsi da parte pur di riuscire a far tornare la pace nel parlamentino lidense. Così, però, non è stato. Lo ha ...

