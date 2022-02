Advertising

fisco24_info : Nucleare, scintilla energia come stelle e Sole: cos'è la fusione: (Adnkronos) - Il risultato record annunciato oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare scintilla

Adnkronos

... nel 1962, a temere nello scoppio di una vera e propria guerra. Dopo il fallito tentativo ... Lache aveva innescato la crisi era stato tale dispiegamento di missili nucleari, mossa ...Per questo la coraggiosa scelta della Rai è stata importantissima, perch ha riacceso la...per realizzare un componente per produzione energia che andrà installato in una centralein ...La fusione è il processo che alimenta le stelle, come il nostro Sole, e promette, nel lungo termine, di essere una fonte di elettricità quasi illimitata, utilizzando piccole quantità di combustibile ...Il professore di Fisica illustra le ragioni per cui l'energia nucleare a fissione non può essere la risposta alla transizione energetica ...