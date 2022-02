Nucleare, fusione record per energia ‘pulita’ (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ricercatori europei e italiani hanno ottenuto quantità di energia record dalle reazioni di fusione Nucleare. Eurofusion ha infatti conseguito una quantità record di energia prodotta da fusione (59 megajoules contro il precedente primato di 21,7). Il risultato è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel Regno Unito, nel sito di Ukaea-J1 Assembly Hall a Culham, in cui sono stati resi noti importanti risultati scientifici ottenuti nell’esperimento europeo a fusione Jet, che ha visto in prima fila anche la ricerca italiana. Il record è stato raggiunto presso l’impianto europeo Jet-Joint European Torus, il più grande e potente tokamak in funzione al mondo situato a Culham, nel Regno Unito. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ricercatori europei e italiani hanno ottenuto quantità didalle reazioni di. Eurofusion ha infatti conseguito una quantitàdiprodotta da(59 megajoules contro il precedente primato di 21,7). Il risultato è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel Regno Unito, nel sito di Ukaea-J1 Assembly Hall a Culham, in cui sono stati resi noti importanti risultati scientifici ottenuti nell’esperimento europeo aJet, che ha visto in prima fila anche la ricerca italiana. Ilè stato raggiunto presso l’impianto europeo Jet-Joint European Torus, il più grande e potente tokamak in funzione al mondo situato a Culham, nel Regno Unito. ...

