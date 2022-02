Napoli, futuro Anguissa: richiesta particolare di De Laurentiis (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il futuro di Frank Anguissa sarà ancora al Napoli? Il centrocampista camerunense è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto e solo in estate si capirà se diventerà a tutti gli effetti un azzurro. Le volontà del Napoli, vista la grande stagione dell’ex Fulham sono molto chiare. Calciomercato Napoli riscatto Anguissa (Imago)Napoli, riscatto Anguissa: la mossa di De Laurentiis Il Napoli ha deciso di avviare i contatti con il Fulham per il riscatto di Anguissa. Ad oggi l’accordo prevede una cifra pari a 15 milioni di euro per acquistare definitivamente il centrocampista. Secondo quanto riferito da TMW, però, De Laurentiis ha in mente di chiedere uno sconto alla società ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildi Franksarà ancora al? Il centrocampista camerunense è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto e solo in estate si capirà se diventerà a tutti gli effetti un azzurro. Le volontà del, vista la grande stagione dell’ex Fulham sono molto chiare. Calciomercatoriscatto(Imago), riscatto: la mossa di DeIlha deciso di avviare i contatti con il Fulham per il riscatto di. Ad oggi l’accordo prevede una cifra pari a 15 milioni di euro per acquistare definitivamente il centrocampista. Secondo quanto riferito da TMW, però, Deha in mente di chiedere uno sconto alla società ...

