Musetti batte Hurkacz e vola nei quarti a Rotterdam

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese - trasmesso diretta da SuperTennis - il 19enne di Carrara supera in tre set il polacco, quarto favorito del seeding. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev, quest’ultimo campione in carica, sono le prime due teste di serie

Ultime Notizie dalla rete : Musetti batte

Lorenzoapproda ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 1.208.315 euro). Il 19enne toscano, numero 63 del mondo,il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del ...NadalLjubicic 7 volte su 9: com'era giocarci contro? "E' cambiato, ora è più completo, mi ... anche perché ci sono anche altri giocatori come Sonego e, solo per citare i primi subito ...LA PARTITA – Grande equilibrio nei testa-a-testa tra i due, con Musetti vincitore a Roma sulla terra battuta per 6-4 2-0 ritiro e Hurkacz giustiziere del tennista italiano nel primo turno sull’erba di ...Il grande talento di Lorenzo Musetti è tornato a ruggire e risplendere all’Ahoy ... che vola ai quarti di finale e per la settima volta in carriera batte un giocatore classificato tra i primi 20 del ...