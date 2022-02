Morti sul lavoro | operaio 58enne investito da un carrello elevatore in una cartiera a Pistoia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Infortunio mortale sulin unaa San Marcello Piteglio (), in via Pesciatina, al confine con la provincia di Lucca. La vittima è undi 58 anni, italiano: secondo le prime notizie diffuse dalla Asl – intervenuta con i tecnici del proprio servizio di prevenzione e sicurezza luoghi di– è statoda unnel piazzale della ditta. L’azienda, si spiega ancora sempre dalla Asl, era stata controllata dai servizi negli ultimi tempi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un operaio di 58 anni è morto sul lavoro in una cartiera a San Marcello Piteglio (Pistoia). L'uomo sarebbe stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta, secondo le prime notizie ...