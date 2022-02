Mondiale per club 2022, i risultati dal primo turno: Chelsea in semifinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giù il sipario su una delle competizioni più attese. Il Mondiale per club 2022 è pronto a consegnare il secondo (dopo la Supercoppa europea) trofeo internazionale della stagione. In campo ci va il Chelsea, reduce dalla vittoria della Champions League. E tra le avversarie più accreditate c’è il Palmeiras, campione di Libertadores. Ma si parte da lontano: Al-Jazira e Pirae sono le prime due squadre a scendere in campo per definire l’altro accoppiamento del secondo turno contro l’Al-Hilal. Al-Ahly e Monterrey sono le altre squadre pronte a contendersi il pass per la semifinale contro i brasiliani. risultati primo turno Giovedì 3 febbraio Ore 17.30, Al-Jazira-Pirae 4-1 Secondo turno Sabato 5 febbraio Ore 17.30, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giù il sipario su una delle competizioni più attese. Ilperè pronto a consegnare il secondo (dopo la Supercoppa europea) trofeo internazionale della stagione. In campo ci va il, reduce dalla vittoria della Champions League. E tra le avversarie più accreditate c’è il Palmeiras, campione di Libertadores. Ma si parte da lontano: Al-Jazira e Pirae sono le prime due squadre a scendere in campo per definire l’altro accoppiamento del secondocontro l’Al-Hilal. Al-Ahly e Monterrey sono le altre squadre pronte a contendersi il pass per lacontro i brasiliani.Giovedì 3 febbraio Ore 17.30, Al-Jazira-Pirae 4-1 SecondoSabato 5 febbraio Ore 17.30, ...

- sportface2016 : Sarà #PalmeirasChelsea in finale del Mondiale per Club - RSIsport : ????? Il Chelsea è in finale del Mondiale per club. Battuto 1-0 l'Al Hilal -