Milan-Lazio, infortunio per Immobile: l'attaccante esce zoppicando (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Milan e Lazio sono in campo per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia, continua l'ottimo momento della squadra di Stefano Pioli che è reduce dalla vittoria nel derby del campionato di Serie A contro l'Inter. Inizio di partita veramente super dei rossoneri che chiudono il primo tempo sul risultato di 3-0 con il gol di Leao e la doppietta di Giroud. Nel frattempo preoccupazione in vista delle prossime partite della Lazio e anche della Nazionale. infortunio per Ciro Immobile, l'attaccante sul tiro ha calciato il ginocchio di Kalulu e il dolore alla caviglia è stato fortissimo. Il calciatore è uscito zoppicando ed è altissima l'attesa in vista degli accertamenti delle prossime ore.

