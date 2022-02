Juventus, Vlahovic-Dybala-Morata è un trio tra i top d’Europa | VIDEO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con Dusan Vlahovic (appena acquistato dalla Fiorentina per più di 90 milioni di euro), Paulo Dybala ed Álvaro Morata la Juventus ha tre attaccanti da oltre 40 gol. Il confronto con tutte le altre grandi d'Europa in questo VIDEO di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con Dusan(appena acquistato dalla Fiorentina per più di 90 milioni di euro), Pauloed Álvarolaha tre attaccanti da oltre 40 gol. Il confronto con tutte le altre grandi d'Europa in questodi 'GazzettaTV'

Advertising

Gazzetta_it : Famiglia, bistecche e fantacalcio: Vlahovic il 'normal one' della Juve - juventusfc : Dušan Vlahovic si è presentato così ?? Il recap completo della presentazione di #DV7 ?? - juventusfc : ??? Vlahovic: «La Juventus è il club più grande d'Italia, sono felicissimo di essere qui. Vogliamo migliorarci e pun… - Redblack100x100 : RT @FMCROfficial: Maldini in 3 anni ha avuto un budget di spesa pari a 84,12 milioni complessivi, in pratica la Juventus, con il solo Vlaho… - FMCROfficial : Maldini in 3 anni ha avuto un budget di spesa pari a 84,12 milioni complessivi, in pratica la Juventus, con il solo… -