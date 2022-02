Inter, infortunio Bastoni: piccola speranza per il Liverpool. La situazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo l’infortunio in Coppa Italia, Bastoni potrebbe stringere i denti e farcela per il Liverpool Dopo gli accertamenti di queste ore, in casa Inter c’è una speranza, seppur piccola, verso il match con il Liverpool di mercoledì 16 febbraio. Al momento è da considerare in dubbio, ma i nerazzurri sperano che ce la faccia. Dipenderà tutto dalle condizioni della caviglia dopo le terapie dei prossimi giorni. Il centrale nerazzurro sicuramente, per squalifica, salterà il match contro Napoli e Sassuolo. A riportarlo è Sky Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo l’in Coppa Italia,potrebbe stringere i denti e farcela per ilDopo gli accertamenti di queste ore, in casac’è una, seppur, verso il match con ildi mercoledì 16 febbraio. Al momento è da considerare in dubbio, ma i nerazzurri sperano che ce la faccia. Dipenderà tutto dalle condizioni della caviglia dopo le terapie dei prossimi giorni. Il centrale nerazzurro sicuramente, per squalifica, salterà il match contro Napoli e Sassuolo. A riportarlo è Sky Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter : ?? | REPORT Le condizioni di Alessandro Bastoni ?? - DiMarzio : #SerieA | @Inter, le ultime sull'infortunio di #Bastoni - calciomercatoit : ??Brutto infortunio alla caviglia per Alessandro #Bastoni ??Il numero 95 dell'#Inter ha lasciato il campo in lacrime - InterClubIndia : RT @Inter: ?? | REPORT Le condizioni di Alessandro Bastoni ?? - capriglionefran : @Inter L'avversario si è buttato come un bisonte ma cmq deve avere più malizia e non è escluso che si evitasse l'infortunio -