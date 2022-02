I Santi di Mercoledì 9 Febbraio 2021 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sant’ APOLLONIA Vergine e martire Alessandria d’Egitto, † 249 ca.La sua morte è narrata nella “Historia ecclesiastica” di Eusebio di Cesarea, che riporta una lettera di san Dionigi di Alessandria, testimone dei fatti inerenti la cattura e l’uccisione di Apollonia. Ad Alessandria nell’anno 248 scoppiò una persecuzione popolare contro i cristiani: in uno degli attacchi venne presa anche Apollonia, anziana vergine, impegnata nell’opera di diffusione del Vangelo nella sua città. Le strapparono i denti e accesero un fuoco minacciandola di gettarla…www.Santiebeati.it/dettaglio/40150 San RINALDO DI NOCERA UMBRA Vescovo † Nocera Umbra, 9 Febbraio 1217Era nato da famiglia di alto rango, destinato, quindi, a posti di comando e a ricevere un’istruzione elevata. Ma intorno ai vent’anni decise che il suo destino sarebbe stato diverso rinunciando a tutti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sant’ APOLLONIA Vergine e martire Alessandria d’Egitto, † 249 ca.La sua morte è narrata nella “Historia ecclesiastica” di Eusebio di Cesarea, che riporta una lettera di san Dionigi di Alessandria, testimone dei fatti inerenti la cattura e l’uccisione di Apollonia. Ad Alessandria nell’anno 248 scoppiò una persecuzione popolare contro i cristiani: in uno degli attacchi venne presa anche Apollonia, anziana vergine, impegnata nell’opera di diffusione del Vangelo nella sua città. Le strapparono i denti e accesero un fuoco minacciandola di gettarla…www.ebeati.it/dettaglio/40150 San RINALDO DI NOCERA UMBRA Vescovo † Nocera Umbra, 91217Era nato da famiglia di alto rango, destinato, quindi, a posti di comando e a ricevere un’istruzione elevata. Ma intorno ai vent’anni decise che il suo destino sarebbe stato diverso rinunciando a tutti i ...

