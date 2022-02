Fiorello | Drusilla Foer e Massimo Ranieri | il meglio del Festival di Sanremo arriva a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022). Dopo ildi, tanti artisti che sono stati protagonisti all’Ariston si esibiranno in molte città italiane, a cominciare da Milano, Roma e Brescia. In cartellone ci sono diversi concerti e spettacoli dei cantanti, delle co-conduttrici e degli ospiti della kermesse: riempiranno teatri e palazzetti con parecchie serate sold out e alcuni di loro arriveranno anche a. Degli appuntamenti sono stati già annunciati, ma sicuramente nei prossimi giorni usciranno nuove date: facciamo il punto della situazione in base alle informazioni attualmente disponibili. Il primo artista che arriverà in città è Rosario, mattatore della prima serata del. Il popolare showman sarà in scena al teatro Creberg due serate, sabato 12 e domenica 13 febbraio alle 21 con ...