Eluana Englaro, 13 anni dopo per il fine vita è ancora battaglia: il referendum sull’eutanasia legale lo dimostra (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 9 febbraio segna l’anniversario della morte di Eluana Englaro, un nome che è diventato sinonimo di una battaglia civile, sociale e normativa che va avanti da anni. Il fine vita, con il riconoscimento del diritto a morire a Englaro, è salito prepotentemente nel dibattito dell’opinione pubblica e, 13 anni dopo quel giorno, siamo oggi qui alla soglia del referendum per l’eutanasia legale. L’Associazione Luca Coscioni, che ha supportato il padre di Eluana, Beppino Englaro, nel suo percorso per il riconoscimento della dignità di essere umano a sua figlia, è in prima linea per la difesa delle scelte di fine vita. Grazie ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 9 febbraio segna l’versario della morte di, un nome che è diventato sinonimo di unacivile, sociale e normativa che va avanti da. Il, con il riconoscimento del diritto a morire a, è salito prepotentemente nel dibattito dell’opinione pubblica e, 13quel giorno, siamo oggi qui alla soglia delper l’eutanasia. L’Associazione Luca Coscioni, che ha supportato il padre di, Beppino, nel suo percorso per il riconoscimento della dignità di essere umano a sua figlia, è in prima linea per la difesa delle scelte di. Grazie ...

SerenellaVerd : RT @miliziachristi: //9 febbraio 2009 > 2022 ELUANA Englaro, VITTIMA dell'#eutanasia// Oggi, h. 18, S. Messa in Antico Rito - 75Ginny : RT @miliziachristi: //9 febbraio 2009 > 2022 ELUANA Englaro, VITTIMA dell'#eutanasia// Oggi, h. 18, S. Messa in Antico Rito - miliziachristi : //9 febbraio 2009 > 2022 ELUANA Englaro, VITTIMA dell'#eutanasia// Oggi, h. 18, S. Messa in Antico Rito - Ivo_Serentha : 9 febbraio 2009 - Finisce l'agonia di Eluana Englaro - maxmanni68 : Grazie Eleonora per il tuo grande e immenso supporto e per condividere la mia musica con i nostri amici. Decisi di… -