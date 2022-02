Draghi annuncia | Il Pnrr è degli italiani; presto l' intervento sulle bollette

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Sceglie Genova il presidente del Consiglio Marionella sua prima tappa dopo l'elezione del presidente della Repubblica. Il capoluogo ligure come il simbolo della rinascita e del coraggio che "deve pervadere tutta l'Italia" e come l'esempio del lavoro che il governo sta portando avanti per rilanciare il Paese. Genova per ripartire dopo una tragedia come "un sogno che sta diventando realtà". Genova e il mare, "un rapporto che ha segnato la storia d'Italia". Arriva al porto a bordo di una motovedetta della capitaneria per fermarsi a palazzo San Giorgio e salutare le istituzioni, si reca poi alla Radura della Memoria per omaggiare le vittime del crollo del ponte Morandi e, infine, visita il campo base di Trasta del cantiere del Terzo Valico, la linea ferroviaria ad alta velocità e ad alta capacità che potenzierà i collegamenti tra il porto di Genova, il ...