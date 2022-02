Cremonini Stadi: 50.000 biglietti venduti per Imola. E San Siro è sold out (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cesare Cremonini – credito foto Andrea SestitoBOLOGNA – “Stiamo per vivere grandi momenti! Sono oltre 50.000 i biglietti venduti per il concerto all’Autodromo di Imola del 2 luglio! Il concerto di Milano San Siro del 13 giugno è sold out! Io vorrei farvi volare. Grazie a tutti!”. Ne dà notizia, sulla propria pagina Facebook, Cesare Cremonini, a proposito di Cremonini Stadi 2022, il suo tour estivo che partirà tra pochi mesi. Per informazioni, date e biglietti è sufficiente cliccare su https://www.livenation.it/artist-cesare-Cremonini-211034. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cesare– credito foto Andrea SestitoBOLOGNA – “Stiamo per vivere grandi momenti! Sono oltre 50.000 iper il concerto all’Autodromo didel 2 luglio! Il concerto di Milano Sandel 13 giugno èout! Io vorrei farvi volare. Grazie a tutti!”. Ne dà notizia, sulla propria pagina Facebook, Cesare, a proposito di2022, il suo tour estivo che partirà tra pochi mesi. Per informazioni, date eè sufficiente cliccare su https://www.livenation.it/artist-cesare--211034. L'articolo L'Opinionista.

