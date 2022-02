Covid, Pregliasco a iNews24: “Il prossimo inverno il virus tornerà, ma non ci sarà un’ondata come le altre” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il prossimo inverno il Sars-CoV-2 farà di nuovo capolino con un’onda, non certo un’ondata”. Ai microfoni di iNews24, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano avverte che d’ora in avanti si dovrà imparare a convivere con il virus, “considerandolo come un rischio aggiuntivo che ci terrà compagnia ancora per un po’”. LEGGI L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Ilil Sars-CoV-2 farà di nuovo capolino con un’onda, non certo”. Ai microfoni di, Fabrizio, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano avverte che d’ora in avanti si dovrà imparare a convivere con il, “considerandoloun rischio aggiuntivo che ci terrà compagnia ancora per un po’”. LEGGI L'articolo proviene da.it.

